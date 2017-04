L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Taiz: Bombardement contre des rassemblements de envahisseurs et mercenaires

TAIZ, 09 Avril (SABA)-La force de missile et de l'artillerie de l'armée et des comités populaires a cibé un rassemblement des mercenaires de l'agression à Moka.



Une source militaire a indiquée à SABA, que les forces de l'armée et des comités populaires ont ciblé utilisant des rouquettes de type de Katioucha un rassemblement des mercenaires et des envahisseurs à Moka, faisant des pertes humaines et matérielles parmi leurs rangs, affirmant le meurtre d'un certain nombre des soudanais et émiratis dans le bombardement.



La source ajouté que La force de missile et de l'artillerie de l'armée et des comités populaires a également ciblé les mercenaires dans la zone de Yakhtil, faisant des morts et blessés parmi leurs rangs, ajoutant que de grandes exploitions ont été entendues a la suite de ciblage d'autres rassemblements des mercenaires et envahisseurs à Moka.



Elle a ajouté qu'on a transporté de dizaines des mort et blessés a la suite du bombardement.



AM



SABA [09/أبريل/2017]