شرطة أوسلو تفجر عبوة تشبه قنبلة وتعتقل مشتبها به [09/أبريل/2017] أوسلو - سبأ:

قالت الشرطة النرويجية إنها نفذت تفجيرا محكوما "لعبوة تشبه قنبلة" بعد العثور عليها في وسط أوسلو يوم أمس السبت وإنها احتجزت مشتبها به.



وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات صحفية إن السلطات تجري مزيدا من التحقيقات في الموقع.



وفي تغريدة على تويتر قالت الشرطة في وقت سابق "يبدو أن هذه العبوة ذات قدرة على إحداث دمار محدود."



وامتنعت الشرطة عن الإدلاء بمزيد من المعلومات.



ومنطقة جرونلاند في أوسلو حي متعدد الأعراق يضم حانات ومطاعم فضلا عن عدد من المساجد. ويقع مركز الشرطة الرئيسي للمدينة في الحي على بعد أقل من كيلومتر واحد من مكان العثور على العبوة.



وفي السويد المجاورة قاد مهاجم شاحنة وسط حشد من الناس يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي .

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