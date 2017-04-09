تيلرسون: أولويتنا في سوريا هي هزيمة تنظيم داعش [09/أبريل/2017] واشنطن - سبـأ:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون السبت أن الأولوية الأولى للولايات المتحدة في سوريا هي هزيمة تنظيم داعش حتى قبل أن يتحقق الاستقرار في البلاد.



وقال تيلرسون عبر برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي أس" التلفزيونية الأمريكية، بحسب مقتطفات من المقابلة نشرت السبت، إن التغلب على تنظيم داعش واستئصال "الخلافة" التي أعلنها سيقضيان على تهديد لا يطاول الولايات المتحدة فحسب بل يطاول "الاستقرار في المنطقة بكاملها".



وأضاف تيلرسون في المقابلة التي ستُنشر كاملة اليوم الأحد "من المهم أن تبقى أولوياتنا واضحة. ونحن نظن أن أولى الأولويات هي هزيمة تنظيم داعش".



وتابع "بمجرد الحد من تهديد تنظيم داعش أو القضاء عليه، أظن أنه يمكننا وقتها تحويل اهتمامنا في شكل مباشر نحو تحقيق الاستقرار في سوريا".



وأوضح أن واشنطن تأمل في أن تتمكن من منع استمرار الحرب الأهلية في البلاد وأن تستطيع جعل الأطراف يجلسون إلى الطاولة لبدء عملية المناقشات السياسية.



وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الأميركي أن مناقشات كهذه ستتطلب مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه.



وقال "نأمل أن تختار روسيا تأدية دور بناء من خلال دعم وقف إطلاق النار عبر مفاوضاتها في أستانا، ولكن أيضا في جنيف" في إطار المفاوضات التي تتم برعاية الأمم المتحدة.

سبأ