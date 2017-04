Al-BAYDHA'A: Meurtre d'un leader des mercenaires



AL-BAYDHA'A, 09 Avril (SABA)-Une source militaire a affirmé que le mercenaires, Jalal Al-Msa'abi, a été tué dans un bombardement de l'artillerie de l'armée et des comités populaires, qui a ciblé leur rassemblements au district d'Al-Sawma'ah.



La source a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements des mercenaires dans le complexe gouvernemental, faisant de dizaines des mortes et blessés parmi leurs rangs.



AM



[09/أبريل/2017]SABA