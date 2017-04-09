الاحتلال الإسرائيلي يطرد مصلين من ''الأقصى'' ويحرس اقتحامات المستوطنين [09/أبريل/2017] القدس المحتلة - سبأ:

أفاد المنسق الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطرد، منذ ساعات صباح اليوم الاحد، مُصلين من فئتي الفتيان والشبان، من المسجد الاقصى، في الوقت الذي تحمي وتحرس فيه اقتحامات متتالية لسوائب المستوطنين اليهود للمسجد المبارك.



وكانت الاقتحامات بدأت منذ ساعات الصباح عبر مجموعات متتالية من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، في حين نفذ المستوطنون جولات مشبوهة واستفزازية في أرجاء المسجد، وسط محاولات متكررة لتنفيذ حركات وطقوس تلمودية.



ويذكر أن الأوقاف نشرت العشرات من حراس وسدنة "الاقصى" في رحابه الطاهرة، والذين فرضوا رقابة صارمة على اقتحامات وجولات المستوطنين، في حين صدحت حناجر مصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك.

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