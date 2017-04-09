الاحتلال الإسرائيلي يبعد 23 مواطنا مقدسيا عن الأقصى لفترات متفاوتة [09/أبريل/2017] القدس المحتلة - سبأ:

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 23 مواطنا مقدسيا من مدينة القدس المحتلة، لفترات متفاوتة، تتراوح بين 15 يوما، وحتى 6 أشهر، وذلك عقب الإفراج عنهم الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد.



وكانت أجهزة الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين المقدسيين، بعد دهم منازلهم، والتي طالت 18 مواطنا -على الأقل- من مختلف المناطق في القدس، خاصة في البلدة القديمة، ومحيطها.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قرارات الإبعاد الجماعية اليوم تضاف الى قرارات مماثلة اتخذها الاحتلال في نهاية الأسبوع الماضي، والتي طالت عددا من المواطنين والعاملين في المسجد الاقصى، وكل ذلك عشية احتفالات المستوطنين بما يسمى عيد "البيسح" العبري، وإغلاق القدس أمام أبناء محافظات الضفة الغربية حتى السابع عشر من الشهر الجاري.



وأوضحت أن هذا الإغلاق يهدف إلى التسهيل على المستوطنين لإقامة فعالياتهم الاستفزازية في القدس القديمة، وباحة حائط البراق، والمشاركة الواسعة في اقتحام الأقصى، ومحاولة أداء طقوس وشعائر تلمودية في أرجائه.

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