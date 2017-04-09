رئيس وزراء اليابان يشيد بالتزام ترامب حيال الأمن العالمي [09/أبريل/2017] طوكيو - سبأ:

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوي بأمن العالم والحلفاء بعد ثاني اتصال مع ترامب في أربعة أيام.



وقال آبي للصحافيين بمقر إقامته الرسمي، وفق موقع راديو "سوا" الأمريكي، إن الزعيمين اتفقا على إبقاء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على اتصال وثيق بشأن كوريا الشمالية واتفقا على مراقبة رد الصين عن كثب على تطوير بيونغ يانغ للبرامج الصاروخية والنووية.



وكان ترامب قد أبلغ آبي الأربعاء أن الولايات المتحدة ستعزز قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها وحلفائها في مواجهة "التهديد الخطير" الذي تشكله كوريا الشمالية.



وقال البيت الأبيض إن ترامب "أوضح أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز قدرتها للردع والدفاع عن نفسها وعن حلفائها بكامل قدراتها العسكرية".



وأكدت اليابان الجمعة أنها قررت تمديد العقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية عامين إضافيين.

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