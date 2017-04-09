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آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 11:36:01ص
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استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للغزاة والمرتزقة في المخا بمحافظة تعز.
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إتلاف ثلاثة آلاف كرتون سجائر مهربة بقيمة 225 مليون ريال في صنعاء (مصحح)
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بحث رئيس الاتحاد الرياضي اليمني العام للشركات عامر هزاع خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الاتحادين العربي والمصري لرياضة الشركات الدكتور محسن غندور أوجه التعاون بين الاتحاد اليمني والاتحادين العربي والمصري.
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  عربي ودولي
رئيس وزراء اليابان يشيد بالتزام ترامب حيال الأمن العالمي
[09/أبريل/2017] طوكيو - سبأ:
أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوي بأمن العالم والحلفاء بعد ثاني اتصال مع ترامب في أربعة أيام.

وقال آبي للصحافيين بمقر إقامته الرسمي، وفق موقع راديو "سوا" الأمريكي، إن الزعيمين اتفقا على إبقاء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على اتصال وثيق بشأن كوريا الشمالية واتفقا على مراقبة رد الصين عن كثب على تطوير بيونغ يانغ للبرامج الصاروخية والنووية.

وكان ترامب قد أبلغ آبي الأربعاء أن الولايات المتحدة ستعزز قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها وحلفائها في مواجهة "التهديد الخطير" الذي تشكله كوريا الشمالية.

وقال البيت الأبيض إن ترامب "أوضح أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز قدرتها للردع والدفاع عن نفسها وعن حلفائها بكامل قدراتها العسكرية".

وأكدت اليابان الجمعة أنها قررت تمديد العقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية عامين إضافيين.
سبأ
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