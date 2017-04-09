الوفاق الليبية تطلق عملية عسكرية ضد قوات حفتر [09/أبريل/2017] طرابلس - سبأ:

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية، محمد الغصري، بأنه تم تشكليل غرفة مشتركة من عدة كتائب لتحرير قاعدة براك التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.



وأوضح الغصري، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية انطلقت فعليا مساء أمس، بهدف محاربة مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" ، وقوات اللواء 12 التابع لحفتر التي هاجمت، الأربعاء الماضي، القوة الثالثة المتمركزة في قاعدة "تمنهنت" الجوية.



وأشار إلى أن القوات المشاركة في العملية العسكرية، هي القوة الثالثة، والكتيبة 16، والكتيبة 45 مشاة (تابعة لحكومة الوفاق)، معتبرا أن "أي قوة لا تتبع المجلس الرئاسي، مليشيا خارجة عن الشرعية ويجب محاربتها".



ولفت إلى أن العملية العسكرية هدفها الأول استعادة السيطرة على قاعدة براك الجوية، مبينا أن المناطق الأخرى المستهدفة من العملية ومراحلها، سيتم الإعلان عنها لاحقا.



وكان رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، قد حذر، يوم الجمعة الماضي، من اندلاع حرب أهلية في البلاد، بعد تنفيذ مقاتلة تابعة لقوات حفتر، الأربعاء الماضي، غارات جوية على قاعدة "تمنهنت".



وأكد السراج على "ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والابتعاد عن أي تصعيد".

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