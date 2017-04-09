مسؤول روسي: التصريحات الأمريكية حول إزاحة الأسد تقوض جهود المجتمع الدولي في سوريا [09/أبريل/2017] موسكو - سبأ:

أعلن السيناتور الروسي قسطنطين كوساتشوف أن تصريحات السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة بشأن عدم إمكانية إيجاد حل سياسي في سوريا مع الأسد تقوض جهود المجتمع الدولي في هذا البلد.



وكتب كوساتشوف، الذي يترأس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك وفق موقع قناة روسيا اليوم الالكتروني : "إذا سمينا الأشياء بمسمياتها، فهذا (تصريحات نيكي هيلي) يقوض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى انطلاق عملية المفاوضات السياسية بين السلطات السورية والمعارضة. وهم (المعارضة السورية) سيسألون، بعد ذلك، هل هناك أي جدوى من المشاركة في مفاوضات أستانا، أو جنيف"؟



وأضاف المسؤول الروسي أن مسلحي المعارضة السورية قد يعودون إلى القتال مع القوات الحكومية السورية بعد هذه التصريحات الأمريكية.



وكانت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أعلنت، في وقت سابق، أن مسألة إزاحة نظام الأسد من أولويات الإدارة الأمريكية.

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