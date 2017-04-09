مقتل ستة أشخاص جراء انهيار مبنى في بولندا [09/أبريل/2017] وارسو - سبأ:

أدى انهيار مبنى سكني في غرب بولندا نتيجة انفجار اسطوانة غاز على الأرجح السبت الى مقتل ستة أشخاص بينهم طفلان وإصابة أربعة بجروح حسبما أفادت السلطات المحلّية.



وقال وزير الداخلية البولندي ماريوس بلاسكزاك في تصريحات صحفية إنه "من شبه المؤكد أنه لم يعد هناك أحد تحت الأنقاض".مشيرا الى أن رجال الإنقاذ انتشلوا أربعة جرحى من تحت الأنقاض ونقلوهم إلى المستشفى.



من جهته أوضح المتحدث باسم رجال الإطفاء دانيل موشا أنّ انفجار غاز قد يكون تسبّب بانهيار هذا المبنى المؤلف من طبقتين.

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