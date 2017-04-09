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آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 11:36:01ص
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للغزاة والمرتزقة في المخا بتعز
استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للغزاة والمرتزقة في المخا بمحافظة تعز.
سوريا تؤكد عدم حيازة جيشها أى نوع من الأسلحة الكيميائية
أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن العدوان الأمريكي الغاشم والسافر على سورية هو استمرار خطير لذات الاستراتيجية الأمريكية الخاطئة التي بدأت قبل ست سنوات بتقديم كل أشكال الدعم للإرهابيين..
إتلاف ثلاثة آلاف كرتون سجائر مهربة بقيمة 225 مليون ريال في صنعاء (مصحح)
أتلفت مصلحة الضرائب اليوم بصنعاء ثلاثة آلاف كرتون سجائر مهربة لا تحمل طابع البندول بقيمة 225 مليون ريال.
رئيس الاتحاد الرياضي للشركات يبحث تعاونا مع رئيس الاتحادين العربي والمصري
بحث رئيس الاتحاد الرياضي اليمني العام للشركات عامر هزاع خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الاتحادين العربي والمصري لرياضة الشركات الدكتور محسن غندور أوجه التعاون بين الاتحاد اليمني والاتحادين العربي والمصري.
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  محلي
قبائل عاثين بمديرية ضوران آنس في ذمار تؤكد جاهزية أبناءها للدفاع عن السواحل الغربية
[09/أبريل/2017] ذمار - سبأ:
أكدت قبائل عاثين بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار جاهزية أبناءها لخوض معركة الدفاع عن السواحل الغربية ورفد الجبهات بالرجال والسلاح.

واستنكر أبناء القبائل في لقاء موسع استهداف العدو الأمريكي لقاعدة الشعيرات في الجمهورية العربية السورية، مؤكدين أن هذا العدوان امتداد للهجمات العدوانية على كل بلدان العالم و من ضمنها اليمن.

 ودعا أبناء القبائل شعوب العالم إلى التحرك الجاد لإيقاف استكبار وعدوان النظام الأمريكي الهمجي وأدواته في المنطقة.
سبأ
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