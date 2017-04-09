قبائل عاثين بمديرية ضوران آنس في ذمار تؤكد جاهزية أبناءها للدفاع عن السواحل الغربية [09/أبريل/2017] ذمار - سبأ:

أكدت قبائل عاثين بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار جاهزية أبناءها لخوض معركة الدفاع عن السواحل الغربية ورفد الجبهات بالرجال والسلاح.



واستنكر أبناء القبائل في لقاء موسع استهداف العدو الأمريكي لقاعدة الشعيرات في الجمهورية العربية السورية، مؤكدين أن هذا العدوان امتداد للهجمات العدوانية على كل بلدان العالم و من ضمنها اليمن.



ودعا أبناء القبائل شعوب العالم إلى التحرك الجاد لإيقاف استكبار وعدوان النظام الأمريكي الهمجي وأدواته في المنطقة.

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