قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للغزاة والمرتزقة في المخا بتعز [09/أبريل/2017] تعز - سبأ:

استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للغزاة والمرتزقة في المخا بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن قوات الجيش واللجان استهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعا للغزاة والمرتزقة في المخا محققة إصابة مباشرة ، مؤكداً مصرع عدد من الغزاة بينهم إماراتيين وسودانيين جراء القصف.



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف المرتزقة في منطقة يختل أسفر عن إصابات مباشرة في صفوفهم، مشيراً إلى وقوع انفجارات هائلة إثر استهداف تجمعات أخرى للغزاة والمرتزقة في المخا بالمدفعية والصواريخ.



ولفت المصدر إلى أنه تم نقل عشرات القتلى والمصابين من الغزاة والمرتزقة إثر الاستهداف.

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