Bombardement des sites des mercenaires de l'agression à la vallee de Namlah



MARIB, 09 Avril (SABA)-L'artillerie de l'armée et des comités populaires a bombardé des rassemblements des mercenaires de l'agression à la vallee de Namlah à l'Ouest de Marib.



Une source militaire a indiqué à SABA, que de dizaines des mortes et blessés ont été signalés parmi les rangs des mercenaires.



AM



[09/أبريل/2017]SABA