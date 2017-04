L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Marib: Meurtre de six mercenaires de l'agression



MARIB, 09 Avril (SABA)-Six mercenaires de l'agression saoudienne ont été tuees dans opérations exécutées par l'armée et les comités populaires au district de Sourwah.







Une source militaire a indiqué à SABA, que cela est venu lors que quatre parmi eux ont été tués lors des affrontements à la vallée d'Al-Rabeea'h , ajoutant que deux d'autres ont été tués dans de diverses opérations exécutées à Sourwah.



AM

