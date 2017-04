Tentative d'infiltration des mercenaires de l'agression vers Kahboub



LAHJJ, 09 Avril (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires a fait échoué une tentative des mercenaires de s'infiltrer vers la zone de Kahboub.



Une source militaire a indiqué à SABA, que les mercenaires ont été infligés de grandes pertes matérielles et humaines.



La source a ajoutée que l'aviation de l'agression a lancée quatre raids contre la zone de Kahboub au cours de dernières heures.



AM





[09/أبريل/2017]SABA