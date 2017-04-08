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آخر تحديث: السبت، 08 - أبريل - 2017 الساعة 11:34:52م
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  محلي
القبض على عنصر مرتبط بقوى العدوان في محافظة صنعاء
[08/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 ألقت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية اليوم القبض على أحد أخطر العناصر المرتبطة بقوى العدوان والمطلوبين أمنيا في محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني في تصريح الوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنت من ضبط شخص من اخطر العناصر المرتبطين بقوى العدوان والمطلوب امنيا في بني حشيش بعد عمليات رصد ومتابعة امنية دقيقة .

ولفت المصدر الى ان الشخص المضبوط كان يدير شبكة رصد وتزويد عمليات العدوان بمعلومات عن الجيش واللجان على امتداد خط مأرب .
وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم ضبط عتاد عسكري في منزل المقبوض عليه منها 2 قواذف ار بي جي و 3 صواريخ لو و 11 قذيفة ار بي جي و2 شناط ذخيرة معدل شيكي.

وثمن المصدر تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في هذه العملية التي تكللت بالقبض على أحد اخطر العناصر الاجرامية المرتبطة بقوى العدوان .

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

سبـأ
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