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آخر تحديث: السبت، 08 - أبريل - 2017 الساعة 08:44:28م
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  محلي
تكريم 125 من الكادر التعليمي والتربوي وأسر الأسرى بجحانة محافظة صنعاء
[08/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

كرمت السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بمديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم 125 من الكادر التعليمي والتربوي وأسر الأسرى.

شمل التكريم الذي بمدرسة الزهراء للبنات معلمي ومعلمات مدارس النجاح والزهراء والشهيد أبوحليقه وعمار بن ياسر والعروبة.

وفي التكريم أشاد وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان بدور المعلم وصموده وإستمرار العملية التعليمية وإفشال رهانات ومخططات العدوان.

وأشار إلى أن تكريم 11 أسرة من أسر الأسرى ضمن حملة الوفاء للأسرى يعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر من بذلوا أرواحهم ودمائهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن.

فيما ثمن مديرا المديريه محمد البشاري ومكتب التربية ناجي عز الدين صمود الكادر التربوي في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء العدوان والحصار .

سبـأ
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