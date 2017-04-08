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اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات تصادق على انضمام اليمن لعضويتها
[08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
استكملت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، أواخر مارس الماضي، إجراءات تصديق انضمام اللجنة اليمنية لمكافحة المنشطات لعضويتها لتصبح اليمن الدولة رقم 185.

 وأوضح أمين عام اللجنة اليمنية لمكافحة المنشطات عزيز المقطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اليمن استكملت إجراءات اعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المقررة بتاريخ 21 أكتوبر 2005 من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) في نسخته الـ33 والتي تم التوقيع عليها عام 2012م.

 وأشار إلى انه لم يتم ارسال وثائق التصديق إلى اليونسكو في تلك الفترة بسبب ظروف متداخلة.. منوهاً بجهود وزارات الشباب والرياضة، الشئون القانونية، والخارجية واللجنة الأولمبية واللجنة اليمنية لمكافحة المنشطات في استخراج وثيقة التصديق واعتماد اليمن رسمياً عضواً في اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات.

 ولفت المقطري إلى أن اللجنة اليمنية لمكافحة المنشطات والمشكلة بقرار اللجنة الأولمبية اليمنية نفذت خلال الفترة الماضية العديد من الدورات التدريبية أهما للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وعدد من اللاعبين المشاركين في الألعاب القتالية ضمن دورة الألعاب الاسلامية القادمة.

 وأكد ان اللجنة قامت بوضع برنامج عمل تتضمن المرحلة الأولى منه إعداد اللائحة المنظمة للجنة وإرسالها للجنة الإقليمية لاعتمادها وتصميم شعار اللجنة الوطنية بالإضافة إلى تأهيل الكادر الوطني المساند لأعمال اللجنة من خلال ضباط فحص المنشطات.. مشيراً إلى أن اللجنة قامت بتنظيم عدد من الدورات التدريبية لتأهيل عدد من ضباط وضابطات الفحص باعتبارهم الكادر الميداني لإجراء الفحوصات.

 وأشار أمين عام اللجنة اليمنية لمكافحة المنشطات إلى أنه تم التنسيق مع الاتحادات الرياضية العامة من أجل تسهيل عملية التواصل معها حيث تم الطلب من هذه الاتحادات تكليف شخص من لديها ليكون حلقة وصل بين اللجنة والاتحاد.. لافتا إلى أن اللجنة أقامت دورة تدريبية لعدد منهم بهدف إيصال بلاغات اللجنة وموافاتها بأنشطة الاتحادات وإبلاغ اللاعبين الذين قد يقع الاختيار عليهم لإجراء فحص المنشطات وكذا التوعية من خلال المحاضرات والمطبوعات.

 يذكر أنه تم إعادة تشكيل اللجنة اليمنية لمكافحة المنشطات بقرار اللجنة الأولمبية اليمنية في 19 مارس الماضي برئاسة الدكتور نبيل الأبهر ونائب رئيس اللجنة الدكتورة نوال الطيب وأمين عام اللجنة عزيز المقطري وعضوية كل من خالد القباطي ودينا الأديمي، واختيار ثروة سلام اليوسفي كمنسقة للجنة.
سبأ
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