محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مشائخ وأبناء الهجرين بالحصن يؤكدون استمرار الصمود في مواجهة العدوان





أكد مشائخ وأعيان ووجهاء وتربويو منطقة الهجرين بمديرية الحصن محافظة صنعاء استمرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



كما أكدوا في لقاء قبلي وقوفهم صفا واحدا إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .. لافتين إلى استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات والتحديات خلال المرحلة الراهنة.



واستنكروا إمعان وتعمد العدوان في ارتكاب المجازر المروعة بحق النساء والأطفال في مختلف المحافظات .. مشيدين بالانتصارات التي يسطرها المرابطين في جبهات الشرف والبطولة وكذا إنجازات القوة الصاروخية.



سبأ [08/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ