مقتل 10 متشددين من (جماعة الأحرار) في مدينة لاهور شرق باكستان [08/أبريل/2017] لاهور – سبأ:

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم السبت عن مقتل 10 متشددين من (جماعة الأحرار) والتي تعد احد فصائل حركة طالبان الباكستانية، وذلك في تبادل لإطلاق النار بمدينة لاهور شرق البلاد.



وقال المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب في بيان ان الشرطة كانت تصطحب خمسة متشددين لاستعادة أسلحة ومتفجرات في منطقة على ضواحي لاهور في وقت مبكر من صباح اليوم عندما تعرضت لهجوم من مجموعة مؤلفة من نحو تسعة متشددين حرروا المحتجزين.



واضاف البيان ان الشرطة طلبت تعزيزات وطوقت المنطقة وطلبت من المتشددين الاستسلام.



وتابع "تلا ذلك تبادل لإطلاق النار.. وعندما توقف إطلاق النار عثرنا على 10 متشددين مقتولين بطلقات من شركائهم الفارين".



وأشار البيان الى أن من بين القتلى شخصاً كان له دور في شن هجوم انتحاري بقنبلة في فبراير بالمدينة، واعتقل الرجل بعد فترة قصيرة من الانفجار بعدما رصدته كاميرات أمنية وهو يسير مع الانتحاري.



وأعلنت (جماعة الأحرار) مسئوليتها عن هجوم فبراير والذي خلف 13 قتيلاً وفقاً لوكالة رويترز وكذلك مسئوليتها عن تفجير في المدينة العام الماضي قتل فيه أكثر من 70 شخصاً في متنزه عام.

سبأ