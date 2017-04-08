[08/أبريل/2017]
صنعاء – سبأ:
ناقش اجتماع اليوم سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار ورؤساء الشعب التعليمية ما تم تنفيذه من توصيات تكفل معالجة الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتعلقة بانتقالات الطلاب من المحافظات إلى مدارس المحافظة .. مؤكدا ضرورة استكمال الطلاب المنقولين إلى محافظة صنعاء لبياناتهم ووثائقهم.
وشدد الاجتماع على أهمية العمل بنتائج لجان الفحص وتطبيق اللوائح الخاصة بسير عملية الامتحانات ومنحهم فرصة أخيرة لاستكمال ملفاتهم الدراسية.
سبأ