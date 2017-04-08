رئيس الوزراء يؤكد على العلاقات التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب في مواجهة التحديات الراهنة وقف الاجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، أمام مستوى الإنجاز الحكومي للقضايا المثارة من قبل مجلس النواب، والمرتبطة بالتحديات الراهنة وعلى وجه الخصوص جوانب تنمية الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة.