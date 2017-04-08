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آخر تحديث: السبت، 08 - أبريل - 2017 الساعة 07:37:58م
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منظمة أعوان العدالة للتعامل مع النزاعات تختتم دورة في الإسعافات الأولية بالحديدة
[08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


اختتمت بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، نظمتها منظمة أعوان العدالة للتعامل مع النزاعات وبناء السلم الإجتماعي بالتعاون مع كلية المجتمع ومؤسسة الشباب للتنمية ومنظمة رؤية للتنمية.

تلقى 200 متدربا ومتدربة من طلاب وطالبات المدارس والشباب والفتيات وربات المنازل، خلال أسبوع معارف نظرية وتطبيقية في أساسيات الإسعافات الأولية ومبادئها وشروط المسعف والإنعاش وطرقه وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة .

وفي الإختتام أكد عميد كلية المجتمع للعلوم الطبية والتكنولوجيا الدكتور فؤاد البيضاني الإستعداد لإستضافة الكلية أي دورات تنفذها منظمة أعوان العدالة بالمحافظة بما يكفل تنمية قدرات الشباب والفتيات في مجال الإسعافات الأولية.

فيما أشار رئيس منظمة أعوان العدالة المحامي عبدالوهاب علي الديلمي، ومنسقة منظمة أعوان العدالة بمحافظة الحديدة حنان هلال إلى أهمية الدورة لرفع مستوى قدرات المشاركين في أساسيات الإسعافات الأولية وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .

وحثا المشاركين والمشاركات في الدورة على نقل ما تلقوه من معارف إلى الواقع العملي لإيجاد مسعف في كل بيت وتعريف المتطوعين بطرق الإسعاف الأولي .

ونوه الديلمي وهلال بدور كلية المجتمع ومؤسسة الشباب للتنمية ومنظمة رؤية للتنمية وإسهامها في تنفيذ الدورة وإكساب المتدربين معارف في الإسعافات الأولية وخاصة خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

عقب ذلك تم تكريم المدربين والمتدربات بالشهادات التقديرية.

سبأ
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