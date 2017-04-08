محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يؤكد على العلاقات التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب في مواجهة التحديات الراهنة





وقف الاجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، أمام مستوى الإنجاز الحكومي للقضايا المثارة من قبل مجلس النواب، والمرتبطة بالتحديات الراهنة وعلى وجه الخصوص جوانب تنمية الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة.



وفي الاجتماع الذي حضره كل من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزراء المالية الدكتور صالح شعبان وشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقه والدفاع اللواء الركن محمد العاطفي والنقل زكريا الشامي والنفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي والاتصالات وتقنية المعلومات جليدان حميد جليدان وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبد القادر العلبي جرى الاستماع الى تقارير الوزارات المعنية بشأن ما تم انجازه من الإجراءات المتفق بشأنها مع مجلس النواب للحد من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية كل فيما يخصها، لما فيه توطيد الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الراهنة وتجسيد التكامل في الأداء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في وضع الحلول والمعالجات المشتركة للحد منها والتخفيف من وطأتها خاصة على شريحة الموظفين والعاملين في وحدات الجهاز الاداري للدولة.



وشدد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والجهات المعنية وذات الصِّلة سرعة إنجاز برامجها التنفيذية المتصلة بالقضايا المتفق بشأنها مع مجلس النواب .. منوها الى ما تم انجازه من تلك القضايا والتي تعد من أهمها والمتمثلة في إعداد الموازنة الفصلية للدولة للفترة ابريل- يونيو والمقرة من قبل الحكومة في اجتماعها المنعقد الأسبوع المنصرم .



وأكد حرص الحكومة على تمتين الشراكة مع مجلس النواب تجاه كافة القضايا الوطنية بما في ذلك المواجهة المشتركة للتحديات الاقتصادية والإنسانية والعمل على اجتراح الحلول التي من شانها التقليص من حدتها على المواطنين.



سبأ [08/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ