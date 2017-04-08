روسيا تعيد فرقاطة مزودة بصواريخ مجنحة إلى مياه البحر الابيض المتوسط [08/أبريل/2017] موسكو – سبأ:

أعلنت روسيا عن إعادة الفرقاطة (الأميرال غريغوروفتش) المزودة بصواريخ (كاليبر) المجنحة إلى مياه البحر الابيض المتوسط لتنضم إلى مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة هناك، وذلك اثر القصف الجوي الامريكي على الاراضي السورية.



وأفاد رئيس الدائرة الإعلامية في أسطول البحر الأسود التابعة له الفرقاطة النقيب فياتشيسلاف تروخاشيف في تصريح نقلته وكالة (نوفوستي) الروسية للانباء ان الفرقاطة تعود إلى مياه المتوسط بعد انتهاء تدريبات مشتركة جرت يوم الأربعاء الماضي بين الأسطول الروسي والبحرية التركية في البحر الأسود.



واضاف "اليوم، انضمت الفرقاطة (الأميرال غريغوروفتش) التابعة لأسطول البحر الأسود، تحت قيادة الرائد أناتولي فيليشكو الى القوات البحرية المرابطة على نحو دائم في البحر الأبيض المتوسط".



واشارت الوكالة الى أن هذه الفرقاطة مزودة بصواريخ مجنحة من طراز (كاليبر-إن كا) ومنظومة صواريخ (شتيل) للدفاع الذاتي، ومدفع عيار 100 ميللمتر، ومدافع مضادة للجو، وأجهزة لإلقاء قنابل وطوربيدات، كما باستطاعة الفرقاطة أن تحمل على متنها طائرة مروحية من طراز (كا-27 أو كا-31).



وتأتي عودة هذه الفرقاطة بعد يوم من قصف نفذته المدمرات الامريكية في البحر الابيض المتوسط على قاعدة الشعيرات الجوية في محافظة حمص وسط سورية والذي اسفر عن استشهاد تسعة اشخاص .

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