محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تعثر على عبوتين ناسفتين في البيضاء وإب





عثرت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية على عبوتين ناسفتين في محافظتي البيضاء وإب.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء ضبطت أحد العناصر الإرهابية في مديرية السوادية وبحوزته عبوه ناسفه كانت موضوعه في حقيبة منزلية وبجوارها جهاز تفجير عن بعد كما عثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع في متجر بمديرية السياني محافظة إب.



وأشار المصدر إلى أنه تم إستدعاء خبراء المتفجرات لإبطال مفعول العبوتين وإحالة المتهمين بحيازتهما للإجراءات القانونية.



وأهاب المصدر بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة أو عناصر مشتبهة بما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

سبأ [08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ