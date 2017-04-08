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آخر تحديث: السبت، 08 - أبريل - 2017 الساعة 07:37:58م
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  عربي ودولي
وزيرة الدفاع الالمانية تؤكد رفض بلادها المشاركة في أي هجمات أمريكية على سورية
[08/أبريل/2017] برلين – سبأ :


أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين رفض بلادها تقديم طائرات الاستطلاع الألمانية (تورنادو) اي مساعدة لأي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة على سورية.

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع شبكة (اس دبليو ار) التليفزيونية الألمانية إن الطائرات الألمانية تقوم بدور محدد بوضوح تام ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، وهو القيام بعمليات الاستطلاع للمهام التي يتم القيام بها ضد تنظيم (داعش) .. مشددة على أن هذه الطائرات مخصصة للحرب ضد الإرهاب فقط .

واكدت وزيرة الدفاع الألمانية على أن هذه المهمة المحددة ليس لها علاقة بقضية الأسلحة الكيميائية على الإطلاق.

وأضافت أن الولايات المتحدة لم تطلب أي مساعدة ألمانية قبل شن الهجمات الصاروخية على القاعدة الجوية السورية بالقرب من محافظة حمص امس .

سبأ
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