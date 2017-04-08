محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط عصابة إجرامية قتلت شخص ونهبت دراجته النارية بأمانة العاصمة





تمكنت مباحث أمانة العاصمة من ضبط عصابة إجرامية قتلت مواطن ونهبت دراجته النارية بالأمانة.



وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البحث الجنائي بالتعاون مع المنطقة شعوب الأمنية ضبطت أفراد عصابة مكونة من أربعة أشخاص قاموا بقتل شخص في منطقة شعوب وسرقة دراجته النارية أمس الأول .. مشيرا إلى أنه تم ضبط أداة الجريمة واستعادة الدراجة النارية خلال 24 ساعة بعد وقوع الجريمة.



ولفت المصدر إلى أن هذه العصابة متخصصة بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح في شوارع العاصمة صنعاء .. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تستكمل حاليا التحقيقات مع العصابة لكشف بقية الجرائم التي ارتكبت بنفس الأسلوب وإحالتهم للجهات المعنية لينالوا جزاءهم الرادع .



وجدد المصدر الأمني دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة أو محاولات نهب سياراتهم بما يكفل التصدي لمن يقومون بمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تخل بأمن العاصمة صنعاء .. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع.

سبأ [08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ