محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القبض على ثلاثة متهمين بتفجير أنبوب النفط في مديرية باجل بالحديدة





ألقت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية باجل محافظة الحديدة القبض على ثلاثة عناصر تخريبية في أعقاب قيامهم أمس بتفجير أنبوب للنفط يمتد من منطقة صافر - رأس عيسى .



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا العمل التخريبي ألحق أضرار مادية جسيمة بأنبوب النفط وكذا تسرب المواد النفطية من داخلة كما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بجروح بليغة.



فيما أوضح مصدر بمكتب الصحة العامة والسكان بالحديدة أن مستشفيات المحافظة استقبلت 27 حالة حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بينهم 25 حالة تحتاج إلى عناية مركزة.



وناشد المصدر بتوفير الإمكانيات اللازمة لمركز الحروق بمستشفى الثورة بما يمكنه من إنقاذ المصابين

سبأ [08/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ