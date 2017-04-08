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آخر تحديث: السبت، 08 - أبريل - 2017 الساعة 07:37:58م
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  اقتصاد
روسيا تتوقع إرتفاع قيمة صادراتها منتجاتها الزراعية الى 17 مليار دولار العام 2017م
[08/أبريل/2017] موسكو – سبأ :


أعلن وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاشوف اليوم السبت أن قيمة صادرات بلاده من المنتجات الزراعية ستبلغ خلال العام الجاري 2017م نحو 17 مليار دولار.

وقال الوزير الروسي في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي أن سعر صرف العملة الروسية يلعب دوراً كبيراً في عملية التصدير، إذ أن تراجعه يعزز مواقع المنتجات الروسية في الأسواق العالمية.

وأكد تكاشوف أن بلاده ستواصل العمل على تعزيز صادراتها الغذائية، من خلال انشاء هيئة للرقابة الزراعية والتي ستقوم على تذليل الحواجز والعراقيل أمام الصادرات، فيما سيتم دعم المنتجين بمساعدتهم في الترويج للمنتجات في المعارض الدولية.

وكان حجم صادرات روسيا من المنتجات الغذائية قد ارتفع العام الماضي بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالعام 2015م على حساب الواردات التي تراجعت في العام الماضي بنسبة 6 بالمائة إلى 25 مليار دولار.

يشار إلى أن صادرات روسيا من المنتجات الزراعية سبقت الأسلحة والمعدات العسكرية، ففي العام 2015م بلغت 16 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار سجلتها صادرات الأسلحة.

وتحتل روسيا المرتبة الأولى في قائمة مصدري القمح في العالم .. متجاوزة بذلك الولايات المتحدة وكندا بصادرات بلغت 25 مليون طن في العام الزراعي الماضي.

سبأ
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