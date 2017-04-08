محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من العلماء وأصحاب الدعوة الإسلامية





التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم أصحاب الفضيلة العلماء والدعوة الإسلامية أحمد السفياني وعبدالله عباد وناصر الكميم وعلي البطر بحضور نائبي رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول وناصر محمد باجيل وأعضاء مجلس النواب الخضر محمد العزاني ومحمد علي سوار.



وفي اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بالعلماء وأصحاب الدعوة .. متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الدينية والوطنية .



وأشار الأخ يحيى علي الراعي إلى أن مجلس النواب حريص كل الحرص على إيلاء اهتمام بما يطرحه العلماء ويأخذ بتوجيهاتهم ونصائحهم .. لافتا إلى أن المجلس يعطي لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية دور ومكانة كبيرة تؤديها في سياق العمل التشريعي والرقابي للمجلس وهي من اللجان الدائمة الأساسية في المجلس .



وأكد أهمية دور العلماء وأصحاب الدعوة في تقديم الموعظة الحسنة والنصح الجميل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإشارة إلى الأخطاء أينما وجدت ومن يقف وراءها وتقويم الإعوجاج والدعوة إلى العمل بالفضيلة والعمل بالتراحم والعودة إلى الله سبحانه وتعالى.



وقال "إن المجتمع اليمني يحتاج إلى نشر مزيد من ثقافة المحبة والإخاء والتسامح والتآزر والتضامن بين أفراده، كما يرشدنا إلى ذلك الدين الإسلامي الحنيف ونبذ ثقافة العنف والتطرف والكراهية والمناطقية" .



وأضاف رئيس مجلس النواب " بعد أيام قلائل سوف تستقبل الشعوب الإسلامية شهر رمضان المبارك نجدها فرصة لنهنئ جميع المسلمين بهذا الشهر الفضيل ".. داعيا المسلمين في كافة أنحاء العالم إلى إستلهام فضائل هذا الشهر العظيم بأخذ مكارمه وحسناته.



فيما عبر العلماء عن سعادتهم بهذا اللقاء وتقديرهم لرئيس مجلس النواب على ما قدمه من شرح واهتمامه بنصائح العلماء والشئون الدينية.

سبأ [08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ