Destruction de deux véhicules militaires de mercenaires pro-saoudiens à al-Jawf [08/أبريل/2017]

Al-JAWF, 08 avril (SABA) - L'armée et les forces populaires ont bombardé deux véhicules militaires de mercenaires pro-saoudiens et tué leurs membres d'équipage dans le district de Khaba et al-Sha'af dans le gouvernorat d'al-Jawf, un responsable militaire a déclaré à SABA samedi.



L'opération militaire a eu lieu dans la région de la vallée Harab.



AS/AS



SABA