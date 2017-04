18 raids de l'agression saoudo-américaine sur un certain nombre de zones à Saada [08/أبريل/2017]





SA'ADA, 08 Avril (SABA)- Les chasseurs de l'agression saoudo-américaine ont lancé ce samedi 18 raids sur un certain nombre de zones dans la province de Saada.





Une source de sécurité à Saada a indiqué à SABA que les avions de guerre de l'agression saoudo-américaine ont mené 14 raids sur la zone d'al-Malaheet, un raid sur Bani Saiah dans le district d'al-Dhahir et trois raids sur des deux zones dans le district de Baqim.





La source a condamné la poursuite des raids aériens de l'agression criminelle visant les maisons des citoyens et la destruction des éléments de leur vie et leurs maisons.





AS/AS



SABA