وزير الثروة السمكية ومحافظ الحديدة يناقشان أوضاع القطاع السمكي [08/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:

ناقش وزير الثروة السمكية محمد الزبيري ومحافظ الحديدة حسن احمد الهيج اليوم، أوضاع القطاع السمكي وتفعيل دور الجمعيات التعاونية السمكية واحتياجات الصيادين بالمحافظة.



وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر عبدالقادر الوادعي ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي عامر المطري، إلى ما تعرض ويتعرض له الصيادين في البحر الأحمر والقطاع السمكي من استهداف من قبل العدوان السعودي الأمريكي.



كما تطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بالاستغلال الأمثل للموارد السمكية من خلال العمل المنظم وكذا تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في القطاع السمكي وخلق شراكة حقيقية بين الجهات المعنية والمجتمع والقطاع الخاص والعمل على تقوية وتعزيز البنية التحتية السمكية .



وأكد اللقاء أهمية القطاع السمكي باعتباره أحد القطاعات الهامة التي توفر فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين.



كما اكد على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به مركز علوم وأبحاث البحار في التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد السمكية والتعريف بأماكن التكاثر والإنتاج وترشيد الاصطياد.

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