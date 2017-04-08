مجلس النواب يدين محاولة إغتيال عضو المجلس محمد سوار ويستنكر الإعتداء الأمريكي على سوريا [08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي ، محاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها عضو المجلس محمد علي أحمد سوار.



وحمل مجلس النواب الجهات المعنية في الحكومة مسئولية البحث والتحري والتحقيق للكشف عن من يقف وراء هذا الحادث وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه الرادع، وإعلان ذلك للرأي العام .



وشدد نواب الشعب على ضرورة رفع اليقظة الأمنية لحراسة المجلس وتعزيز أداء مهامها العملية اليومية .



كما أدان نواب الشعب واستنكروا بشدة إستهداف الولايات المتحدة الأمريكية فجر أمس في عدوان سافر، إحدى قواعد الجيش العربي السوري الجوية بعدد من الصواريخ ما أدى إلى إرتقاء العشرات من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار ماديّة كبيرة في القاعدة والمنازل المحيطة بها .



واعتبر مجلس النواب، استهداف العدوان الأمريكي لسوريا الشقيقة هو اصطفاف أمريكي إلى جانب القاعدة وداعش وإسرائيل واستهداف لسيادة الأمة العربية ووحدتها وكرامتها وأن العدوان الأمريكي الصهيوني واحد في أهدافه وغاياته .



وأكد المجلس أن أمريكا هي اللاعب الرئيسي الموجه لكل الحروب التي تشن ضد بلدان المنطقة بعناوين مختلفة .. مشيرا إلى أن العدوان الأمريكي على سوريا الشقيقة كشف زيف شعارات حقوق الإنسان التي يرفعها وينادي بها العدو الأمريكي .



كما أكد مجلس النواب أنها ليست مجرد مناورات لتنفيذ مخططاته وإستراتيجيته الإستعمارية وأن العدوان على سوريا لا يخدم سوى أعداء الأمة العربية وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني وأجندته في المنطقة.



ولفت نواب الشعب إلى إنه في الوقت الذي لم تتضح فيه ملابسات استخدام السلاح الكيميائي بعد، عمد الأمريكيون الذين نصبوا أنفسهم شرطي العالم والقائد والقاضي في هذا العالم بالتدخل وإصدار حكم مسبق وقاموا بقصف القاعدة العسكرية في سورية بالصواريخ وقتلوا الأبرياء.



ورأى نواب الشعب أن العدوان الأمريكي السافر على سوريا هو امتداد لعدوانهم على اليمن وعلى المنطقة ككل .. مؤكدين أن هذا العدوان الأمريكي يشكل عدوان ضد الأمة العربية جميعا بل والإسلامية ومؤشراً على عدوانية الإدارة الأمريكية الجديدة وسعيها لتكريس حالة من عدم الإستقرار في المنطقة .



وجدد مجلس النواب التأكيد على أن العدوان الأمريكي السافر على إحدى القواعد الجوية في الجمهورية العربية السورية مخالف لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة ويبعث برسائل خاطئة للمجموعات الإرهابية كداعش والقاعدة .



وأكد مجلس النواب موقف الجمهورية اليمنية التضامني مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة التحديات والتصدي للعدوان الصهيو أمريكي الذي تتعرض له جمهورية سوريا العربية الشقيقة .. مترحما على الشهداء الذين سقطوا في هذه الجريمة .. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل .



من جهة أخرى كان من المتوقع أن تقدم حكومة الإنقاذ الوطني مشروع ميزانية الدولة إلى المجلس هذا اليوم، إلا أنها تعثرت بسبب عدم استكمال بعض الإجراءات في مشروع الموازنة ، وستقدم مشروع الموازنة حال إستكمال الإجراءات خلال الجلسات القادمة.



وحث المجلس الحكومة على سرعة إستكمال ما تبقى من إعداد مشروع الميزانية وتقديمها إلى المجلس في أقرب وقت ممكن.



وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.

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