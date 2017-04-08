إرتقاء 15 شخصاً بينهم اطفال في قصف جوي امريكي على الرقة شمال سورية [08/أبريل/2017] دمشق – سبأ:

إرتقى 15 شخصاً على الاقل بينهم اطفال اليوم السبت في قصف جوي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم (داعش) استهدف احدى القرى في الريف الغربية لمحافظة الرقة شمال شرق سورية.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان نقلاً عن مصادر أهلية "ان طيران التحالف الدولي أقدم قبل ظهر اليوم على تنفيذ غارات عشوائية استهدفت قرية هنيدة غرب مدينة الرقة بنحو 35 كم تسببت باستشهاد 15 مدنياً على الاقل بينهم 3 أطفال وامرأة".



واوضحت المصادر ان الغارات اسفرت ايضاً عن وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد الضحايا مرشحاً للزيادة .. مشيرة الى ما سببته الغارات من أضرار مادية ودمار لحق بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.



واشارت الوكالة الى ان طيران التحالف الامريكي كان قد ارتكب في 21 مارس الماضي مجزرة راح ضحيتها عشرات المدنيين السوريين اغلبهم من النساء والاطفال بعد تنفيذه غارات على مدرسة البادية الداخلية قرب مدينة المنصورة غرب الرقة بنحو 30 كم.

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