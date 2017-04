es victoires des forces conjointes yéménites, 07 avril 2017 [08/أبريل/2017]



SANA'A, 08 Avril (SABA)- En réponse aux opérations de la coalition de l'agression saoudienne contre le Yémen, les forces conjointes yéménites ont tué de nombreux soldats saoudiens et détruit leurs mécanismes militaires vendredi.



Un responsable militaire a déclaré que les forces conjointes yéménites ont ciblé des rassemblements de soldats saoudiens aux sites de Qaem Zabid, AL-Kars, Malhamah et deux autres sites d'AL-Khobah avec un certain nombre de tirs d'artillerie; De plus, ils ont abattu un soldat saoudien au nord de la vallée AL-Maian et visé aux sites d'AL-Shabakah et AL-Montazah et les fortifications de l'armée saoudienne dans le site d'Al-Bait Al-Abiad à Jizan.







Asir était le théâtre de nombreuses opérations militaires des forces conjointes yéménites contre la coalition saoudienne; par exemple, ils ont abattu deux soldats saoudiens dans ALab et dans le site d'AL Mothana à l'Est d'al-Rabuah et des rassemblements de soldats saoudiens dans les sites de l'Est AL-Rabuah et dans le site AL-Sahn ont été ciblés par les forces yéménites.







Le site d'AL-Dabah ont été ciblé par les bombardements d'artillerie; la direction du garde-frontière et les sites d'al-Zawr, Soqam, derrière AL-Shabakah, AL-Makhrooq et les voitures de soldats saoudiens dans Rajla ont été bombardés par des missiles et des obus des forces yéménites à Najran.



AS/AS



SABA