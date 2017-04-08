طيران العدوان يشن 11 غارة على بالعاصمة صنعاء(موسع) [08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم عصر اليوم أحدى عشر غارة على العاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إستهدف بخمس غارات عنيفة منطقة حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين وغارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان قصف منطقة بير زاهر بمديرية بني الحارث بأربع غارات عنيفة .. مبينا أن القصف أحدث أضراراً بالغة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

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