ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - أبريل - 2017 الساعة 04:45:15م
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى: قوى الغزو والاحتلال مسئولة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بسقطرى
أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أن قوى العدوان والغزو والاحتلال مسئولة بشكل كامل عن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في محافظة أرخبيل سقطرى والتي شملت كل مناحي الحياة.
سوريا تؤكد عدم حيازة جيشها أى نوع من الأسلحة الكيميائية
أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن العدوان الأمريكي الغاشم والسافر على سورية هو استمرار خطير لذات الاستراتيجية الأمريكية الخاطئة التي بدأت قبل ست سنوات بتقديم كل أشكال الدعم للإرهابيين..
إتلاف 2985 كرتون سجائر مهربة بقيمة 225 مليون ريال في صنعاء
أتلفت الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين اليوم بصنعاء ألفين و985كرتوناً من السجائر المهربة بقيمة 225مليون ريال.
رئيس الاتحاد الرياضي للشركات يبحث تعاونا مع رئيس الاتحادين العربي والمصري
بحث رئيس الاتحاد الرياضي اليمني العام للشركات عامر هزاع خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الاتحادين العربي والمصري لرياضة الشركات الدكتور محسن غندور أوجه التعاون بين الاتحاد اليمني والاتحادين العربي والمصري.
آخر الأخبار:
وزير الثروة السمكية ومحافظ الحديدة يناقشان أوضاع القطاع السمكي
مجلس النواب يدين محاولة إغتيال عضو المجلس محمد سوار ويستنكر الإعتداء الأمريكي على سوريا
إرتقاء 15 شخصاً بينهم اطفال في قصف جوي امريكي على الرقة شمال سورية
طيران العدوان يشن 11 غارة على بالعاصمة صنعاء(موسع)
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 18 غارة استهدفت عدد من المناطق بمديريات محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 14 غارة على منطقة الملاحيط وما جاورها، بالإضافة إلى غارة على منطقة بني صياح التابعة لمديرية الظاهر مخلفة أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي السداد وآل مجدع بمديرية باقم في ظل تحليق مكثف منذ الصباح.

وأدان المصدر استمرار العدوان الإجرامي في استهداف منازل المواطنين وتدمير مقومات حياتهم ومساكنهم ..مؤكدا أن هذا الاستهداف جريمة حرب ضد الإنسانية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الثروة السمكية ومحافظ الحديدة يناقشان أوضاع القطاع السمكي
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى: قوى الغزو والاحتلال مسئولة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بسقطرى
مجلس النواب يدين محاولة إغتيال عضو المجلس محمد سوار ويستنكر الإعتداء الأمريكي على سوريا
طيران العدوان يشن 11 غارة على بالعاصمة صنعاء(موسع)
قتلى وجرح من الجنود السعوديين في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بجيزان
اختتام دورة الإدارة المجتمعية لسوء التغذية بمحافظة صنعاء
محافظ الحديدة يدشن مخيم النور الطبي المجاني لجراحة العيون الـ (193)
تدمير آليتين عسكريتين للمرتزقة بمناطق متفرقة بالجوف
تفقد سير العمل بمشروع طريق مذيخرة بني مليك بمحافظة إب
الصناعة تناقش آلية تسويق الدواجن
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[08/أبريل/2017]
قتلى وجرح من الجنود السعوديين في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بجيزان
[08/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على العاصمة صنعاء
[08/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل ارتكاب الجرائم البشعة بحق المواطنين خلال الساعات الماضية
[08/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي وبوارجه تستهدف مناطق متفرقة في المخا
[08/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by