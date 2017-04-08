طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على مناطق متفرقة بصعدة [08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 18 غارة استهدفت عدد من المناطق بمديريات محافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 14 غارة على منطقة الملاحيط وما جاورها، بالإضافة إلى غارة على منطقة بني صياح التابعة لمديرية الظاهر مخلفة أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي السداد وآل مجدع بمديرية باقم في ظل تحليق مكثف منذ الصباح.



وأدان المصدر استمرار العدوان الإجرامي في استهداف منازل المواطنين وتدمير مقومات حياتهم ومساكنهم ..مؤكدا أن هذا الاستهداف جريمة حرب ضد الإنسانية.

سبأ