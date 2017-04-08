قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل فتى فلسطينيا من ببيت لحم وطفلين من نابلس [08/أبريل/2017] رام الله ـ سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى فلسطينيا من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، خلال حملة مداهمة نفذتها اليوم في المدينة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى البالغ من العمر 16 عاما من شارع "الصف" وسط مدينة بيت لحم، بعد اقتحام منزل والده وتفتيشه.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية ، طفلين من بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، عقب اطلاق النار صوبهما دون وقوع اصابات.

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