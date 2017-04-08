قتلى وجرح من الجنود السعوديين في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بجيزان [08/أبريل/2017] جيزان - سبأ:

لقي عدد من جنود العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرين اليوم في عمليات متفرقة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بقطاع جيزان.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع الكرس.



وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية أعطبت آلية عسكرية سعودية في موقع جلاح العسكري.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في الخوبة الجنوبية والسودانة وقائم زبيد وموقع الصبابة مخلفة عدداً من القتلى والجرحى في صفوف العدو السعودي.

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