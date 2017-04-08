اختتام دورة الإدارة المجتمعية لسوء التغذية بمحافظة صنعاء [08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية تنشيطية في مجال الإدارة المجتمعية لسوء التغذية بتمويل من منظمة رعاية الأطفال الدولية.



هدفت الدورة التي نظمها مكتب الصحة العامة بالمحافظة على مدى ستة أيام إكساب 20 مساعد طبيب وممرض وممرضة من مديريتي ارحب وبني مطر مهارات في مجال الإدارة المجتمعية لسوء التغذية.



وفي الاختتام الذي حضره مسئول الصحة في المنظمة زكريا شمس الدين، أشاد مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر بدعم منظمة رعاية الأطفال الدولية للقطاع الصحي بالمديريتين .. حاثا المتدربين والمتدربات على نقل ما تلقوه خلال الدورة التدريبية إلى الواقع العملي.



فيما أشارت منسقة برنامج صحة التغذية بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة إلى أهمية الدورة في إكساب المشاركين مهارات في الادارة المجتمعية لسوء التغذية.

سبأ