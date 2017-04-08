مقتل 57 مسلحا من تنظيم (داعش) في أفغانستان [08/أبريل/2017] كابول ـ سبأ:

قتل 57 مسلحا من تنظيم (داعش) في عمليات مشتركة نفذتها القوات الأمنية الافغانية خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء البلاد.



وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان لها اليوم، أن المواجهات اسفرت عن مقتل مايقارب 57 مسلحا من تنظيم ( داعش) واصابة 22 آخرين.



وأوضح البيان أن هذه العمليات جرت في أقاليم /لغمان/ و/أوروزجان/ و/هلمند/ و/ننجارهار/ و/قندوز/ و/باكتيا/ و/غزني/ و/سار-إي-بول/..مضيفا أن قوات الأمن ضبطت أيضا خلال عمليات المداهمات لأوكار هؤلاء المسلحين كميات من الأسلحة والذخيرة ، دون أن تتوافر أي معلومات بشأن سقوط ضحايا من المدنيين أو العسكريين.

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