Onze raids de l'agression saoudo-américaine sur la capitale Sana'a [08/أبريل/2017]



SANA'A, 08 Avril (SABA)- Les avions de chasse de la coalition de l'agression saoudo-américaine ont lancé après-midi samedi, onze raids sur la capitale Sana'a.



Une source locale à Sana'a a indiqué à SABA que les chasseurs de l'agression saoudo-américaine ont mené cinq raids sur le parc de 21 Septembre dans le district de Maein, deux raids sur la zone de Nahdeine dans le district d'al-Saba'aeen et quatre raids sur la région de Bait Zahir dans le district de Bani al-Harith à Sana'a .



Elle a souligné que le bombardement arien a causé de graves dommages aux terres agricoles et les maisons des citoyens et des biens publics et privés.



AS/AS



SABA