محافظ الحديدة يدشن مخيم النور الطبي المجاني لجراحة العيون الـ (193) [08/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:

دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج ومعه رئيس جامعة الحديدة الدكتور احمد دغار ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد قطقط، اليوم بمستشفى العلفي الجامعي، مخيم النور الطبي المجاني لجراحة العيون الـ (193) لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات.



يهدف المخيم الذي تنفذه جمعية النبراس الصحية على مدى أسبوع بالتعاون مع السلطة المحلية وجامعة الحديدة ومكتب الصحة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، معاينة خمسة آلاف حالة وإجراء 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وصرف العلاجات المجانية بعد العمليات الجراحية، بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية.



وفي التدشين أشاد محافظ الحديدة بالجهود الانسانية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال في تنفيذ الأنشطة والبرامج التي تخدم المواطنين وتسهم في التخفيف من معاناتهم في مختلف المجالات.



وأكد الهيج على أهمية ور المخيمات الطبية في مساعدة الفقراء غير القادرين على إجراء العمليات الجراحية الخاصة بإزالة المياه البيضاء والحصول على العلاجات الطبية اللازمة للمرضى بعد العمليات.



فيما أوضح مدير عام جمعية النبراس الصحية الدكتور عبد الحق الأشول أن المخيم الذي يستمر حتى 15 أبريل الجاري سيقوم خلال الثلاثة الأيام الأولى بمعاينة الحالات على فترتين صباحية ومسائية.



وأشار إلى أن المخيم يضم فريق من الاستشاريين في مجال العيون وكوادر طبية متخصصة في التخدير والتمريض.. معربا عن أمله في أن يحقق المخيم الغاية المنشودة في التخفيف من معاناة مرضى العيون.

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