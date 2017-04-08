تفقد سير العمل بمشروع طريق مذيخرة بني مليك بمحافظة إب [08/أبريل/2017] إب - سبأ:

قام وكيل محافظة إب حارث المليكي بزيارة تفقدية لمشروع طريق مذيخرة بني مليك الجاري تنفيذه حاليا والبالغ تكلفتة 75 مليون ريال بتمويل أهلي على نفقة أبناء المديرية.

وإستمع الوكيل المليكي خلال الزيارة للطريق بحضور نائب مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس خالد الصلاحي ومدير المشروع عادل قائد سنان إلى شرح من قبل القائمين عليه حول مستوى الأعمال المنفذة والمتبقية من أعمال الشق والدك والردميات لهذا الطريق الذي يبلغ طولة 8 كيلو متر والبالغة نسبة الإنجاز فيه حتى الأن 60 بالمائة.

وأشار القائمين على التنفيذ الى أن المشروع سيخدم اكثر من عشرة ألاف مواطن من عزلة بني مليك بهذه المديرية الكثيفة بالسكان .

كما دشين وكيل المحافظة المليكي خلال الزيارة للمديرية العمل بمشروع طريق ذي أيوب والذي سيتم العمل فيه وتنفيذه بتمويل من أهالي المنطقة وبطول كيلو متر .

وخلال الزيارة والتدشين لهذين المشروعين ثمن وكيل المحافظة المبادرات المجتمعية للمواطنين والمغتربين في تبني تمويل وتنفيذ مثل هذه المشاريع الهامة التي تحتاجها مناطقهم وقراهم..مبينا أن هذه المبادرات الأهلية لمساندة جهود الحكومة في التخفيف عنها خصوصا في ظل مايمر به الوطن من عدوان غاشم منذ سنتين يعكس مدى حرص وتكاتف أبناء الوطن على ضرورة المساهمة والمبادرة في تلبية إحتياجات مناطقهم من هذه المشاريع التي يحتاجونها والتي سيكون لها مردود إيجابي في تنمية وتطوير مديريتهم.



وأشار إلى أن أبناء مذيخرة يثبتون اليوم للعدوان مدى صمود وتلاحم أبناء الشعب اليمني وأن العدوان لن يثنينا بغطرسته وإستكباره مهما بلغت آلته الحربية من قتل وتشريد وتدمير لبنيتنا التحتية.



وحث الجميع على المزيد من المبادرات المجتمعية لإستكمال إنجاز هذه المشاريع وغيرها من المشاريع في القطاعات الخدمية الأخرى وبما يحقق الأهداف النبيلة منها .

حضر الزيارة والتدشين مدير مكتب الأشغال بالمديرية عبدالحكيم المليكي و مدير أمن المديرية العقيد حمود العماري وعدد من المشايخ والوجهات الاجتماعية والأعيان بالمديرية وعزلة بني مليك.

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