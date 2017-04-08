الصناعة تناقش آلية تسويق الدواجن [08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة برئاسة مدير عام استقرار الاسواق منذر الشرجبي آلية إنتاج وتسويق الدواجن ومدى امكانيه تشغيل المسلخ المركزي للدجاج بمعبر محافظة ذمار.

واستعرض الاجتماع بحضور مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالامانة خالد الخولاني وضم عدد من منتجي الدواجن رؤية المنتجين لتسويق الدواجن في الاسواق المحلية وآليه بيعها بالكيلوجرام وكذا الحلول المقدمة من المنتجين فيما يخص اعادة تشغيل المسلخ المركزي بمحافظة ذمار وامكانية الاستفادة منه في تغطية احتياج السوق المحلي من الدجاج المذبوح وباسعار تناسب المستهلك.



واكد الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة ومنتجي الدواجن لعمل آلية لتسويق الدواجن وترتيب السوق المركزي وكذا امكانية ايجاد اسواق فرعية في العاصمة تسهل عملية ايصال الدواجن للمستهلك باسعار مناسبة ولا تضر بالمزارع المربي للدواجن.

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