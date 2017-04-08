ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - أبريل - 2017 الساعة 04:45:15م
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى: قوى الغزو والاحتلال مسئولة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بسقطرى
أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أن قوى العدوان والغزو والاحتلال مسئولة بشكل كامل عن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في محافظة أرخبيل سقطرى والتي شملت كل مناحي الحياة.
سوريا تؤكد عدم حيازة جيشها أى نوع من الأسلحة الكيميائية
أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن العدوان الأمريكي الغاشم والسافر على سورية هو استمرار خطير لذات الاستراتيجية الأمريكية الخاطئة التي بدأت قبل ست سنوات بتقديم كل أشكال الدعم للإرهابيين..
إتلاف 2985 كرتون سجائر مهربة بقيمة 225 مليون ريال في صنعاء
أتلفت الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين اليوم بصنعاء ألفين و985كرتوناً من السجائر المهربة بقيمة 225مليون ريال.
رئيس الاتحاد الرياضي للشركات يبحث تعاونا مع رئيس الاتحادين العربي والمصري
بحث رئيس الاتحاد الرياضي اليمني العام للشركات عامر هزاع خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الاتحادين العربي والمصري لرياضة الشركات الدكتور محسن غندور أوجه التعاون بين الاتحاد اليمني والاتحادين العربي والمصري.
آخر الأخبار:
وزير الثروة السمكية ومحافظ الحديدة يناقشان أوضاع القطاع السمكي
مجلس النواب يدين محاولة إغتيال عضو المجلس محمد سوار ويستنكر الإعتداء الأمريكي على سوريا
إرتقاء 15 شخصاً بينهم اطفال في قصف جوي امريكي على الرقة شمال سورية
طيران العدوان يشن 11 غارة على بالعاصمة صنعاء(موسع)
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اختتام دورة تدريبية في مجال تنفيذ حملات مكافحة الجراد الصحراوي
[08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية شبه حقلية لضباط وفني الجراد الصحراوي والخاصة بالإجراءات السليمة المتبعة أثناء تنفيذ حملات مكافحة الجراد الصحراوي وكيفية التعامل مع آليات المكافحة المختلفة.

هدفت الدورة التي نظمتها وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبمشاركة 16 متدرباً من مهندسي وقاية النبات والمرشدين الزراعيين العاملين في مناطق تكاثر الجراد في محافظات حجة والحديدة وصنعاء، الى تدريب الكوادر على كيفية تنفيذ أعمال المسح الميداني وطرق جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجراد الصحراوي وكيفية استخدام الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك .

وفي  الاختتام أكد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات النوعية لاحتوائها على الجوانب النظرية والتطبيقية والتي تساعد على رفع قدرات ومهارات المتدربين حول الإجراءات السليمة المتبعة أثناء تنفيذ حملات مكافحة الجراد الصحراوي وكيفية التعامل مع آليات المكافحة المختلفة .

وأشار الى ان التأهيل الجيد للكوادر الفنية خاصة في مثل هذا المجال سيسهم في التقليل من خطر حشرة الجراد في حالة ظهورها في مناطق التكاثر سواء الصيفية أو الشتوية .

وحث الدكتور الحميري المتدربين على أهمية تطبيق المعارف والمعلومات التي تلقوها خلال فعالية الدورة الى الواقع الميداني أثناء ممارستهم لمهام مكافحة حشرة الجراد .. مشدد على ضرورة رفع جاهزية الفرق المكافحة الميدانية وان تكون في حالة يقضه وجاهزية عالية لمواجهة أي ظهور للجراد خاصة وان البلاد قادمة على موسم زراعي خصيب .

وأشاد وكيل قطاع الخدمات الزراعية بدور "الفاو"  في دعم وتمويل مثل هذه الدورات وعلى وجه الخصوص تنفيذ هذه الدورة التي تعزز من قدرات المتدربين في مجال مكافحة الجراد التي تمثل أحد الحشرات التي تهدد المحاصيل الزراعية الهامة للأمن الغذائي .

من جانبه أشار مدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبدالله السياني الى أن الهدف الرئيسي للدورة يكمن في رفع كفاءة أعمال المكافحة الميدانية للجراد وهي من الدورات النوعية في مجال طوارئ الجراد لرفع الجاهزية لضمان نجاح تنفيذ حملات مكافحة الجراد الصحراوي عند انتشار الجراد والمساهمة في التقليل من الخسائر والأضرار الناجمة عن انتشار الجراد الصحراوي  .

وأشار إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات لنقل التقنيات الحديثة للمشاركين من خلال تدريبهم على استخدام الأجهزة والمعدات في أعمال المسوح الميدانية والمكافحة، الى جانب التعريف بأوجه السلامة الصحية والبيئية التي يجب مراعاتها أثناء عملية مكافحة حشرات الجراد .

ولفت السياني الى أن الدورة ركزت على تغطية أوجه القصور لدى الفنيين الذين سبق مشاركتهم في تنفيذ حملات مكافحة للجراد من أجل رفع قدراتهم وتفادي الأخطاء خلال الحملات المستقبلية .. معتبرا أن التدريب عامل مهم لتأهيل الكوادر الفنية بما يعزز من جهود السيطرة السريعة على الجراد والحد من انتشاره ومكافحة البؤر التي تظهر في مناطق الإصابة والحد من المشكلة قبل تفاقمها باعتبار ان الجراد من الآفات النباتية التي تهدد المحاصيل الزراعية وتشكل خطورة على مصادر الأمن الغذائي .

الى ذلك استعرض مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي المهندس عادل الشيباني برنامج الدورة وما تضمنته على مدى ستة أيام من محاضرات نظرية وتطبيقية في مجال رصد ومكافحة الجراد والسيطرة على الانتشار المفاجئ للجراد وكيفية التعامل مع الأسراب المتحركة والأكثر خطورة على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي.

وأشار الى ان الدورة ركزت على تزويد المتدربين بمعارف ومعلومات حول كيفية تطبيق عمليات المكافحة للجراد بالطرق السليمة واستخدام الأجهزة والمعدات المخصصة والوصول للمنطقة المصابة وتجميع المعلومات وتخطيط المنطقة المصابة تمهيدا لتنفيذ أعمال الرش  والمكافحة باستخدام المبيدات، إضافة الى إعداد الفنيين والمرشدين الزراعيين ليكونوا على أهبة الاستعداد  لتنفيذ أعمال طوارئ الجراد والحد من انتشاره والتقليل من مخاطره وتهديداته على المحاصيل الزراعية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الثروة السمكية ومحافظ الحديدة يناقشان أوضاع القطاع السمكي
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى: قوى الغزو والاحتلال مسئولة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بسقطرى
مجلس النواب يدين محاولة إغتيال عضو المجلس محمد سوار ويستنكر الإعتداء الأمريكي على سوريا
طيران العدوان يشن 11 غارة على بالعاصمة صنعاء(موسع)
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
قتلى وجرح من الجنود السعوديين في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بجيزان
اختتام دورة الإدارة المجتمعية لسوء التغذية بمحافظة صنعاء
محافظ الحديدة يدشن مخيم النور الطبي المجاني لجراحة العيون الـ (193)
تدمير آليتين عسكريتين للمرتزقة بمناطق متفرقة بالجوف
تفقد سير العمل بمشروع طريق مذيخرة بني مليك بمحافظة إب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[08/أبريل/2017]
قتلى وجرح من الجنود السعوديين في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بجيزان
[08/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على العاصمة صنعاء
[08/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل ارتكاب الجرائم البشعة بحق المواطنين خلال الساعات الماضية
[08/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي وبوارجه تستهدف مناطق متفرقة في المخا
[08/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by