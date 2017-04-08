اختتام دورة تدريبية في مجال تنفيذ حملات مكافحة الجراد الصحراوي [08/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية شبه حقلية لضباط وفني الجراد الصحراوي والخاصة بالإجراءات السليمة المتبعة أثناء تنفيذ حملات مكافحة الجراد الصحراوي وكيفية التعامل مع آليات المكافحة المختلفة.



هدفت الدورة التي نظمتها وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبمشاركة 16 متدرباً من مهندسي وقاية النبات والمرشدين الزراعيين العاملين في مناطق تكاثر الجراد في محافظات حجة والحديدة وصنعاء، الى تدريب الكوادر على كيفية تنفيذ أعمال المسح الميداني وطرق جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجراد الصحراوي وكيفية استخدام الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك .



وفي الاختتام أكد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات النوعية لاحتوائها على الجوانب النظرية والتطبيقية والتي تساعد على رفع قدرات ومهارات المتدربين حول الإجراءات السليمة المتبعة أثناء تنفيذ حملات مكافحة الجراد الصحراوي وكيفية التعامل مع آليات المكافحة المختلفة .



وأشار الى ان التأهيل الجيد للكوادر الفنية خاصة في مثل هذا المجال سيسهم في التقليل من خطر حشرة الجراد في حالة ظهورها في مناطق التكاثر سواء الصيفية أو الشتوية .



وحث الدكتور الحميري المتدربين على أهمية تطبيق المعارف والمعلومات التي تلقوها خلال فعالية الدورة الى الواقع الميداني أثناء ممارستهم لمهام مكافحة حشرة الجراد .. مشدد على ضرورة رفع جاهزية الفرق المكافحة الميدانية وان تكون في حالة يقضه وجاهزية عالية لمواجهة أي ظهور للجراد خاصة وان البلاد قادمة على موسم زراعي خصيب .



وأشاد وكيل قطاع الخدمات الزراعية بدور "الفاو" في دعم وتمويل مثل هذه الدورات وعلى وجه الخصوص تنفيذ هذه الدورة التي تعزز من قدرات المتدربين في مجال مكافحة الجراد التي تمثل أحد الحشرات التي تهدد المحاصيل الزراعية الهامة للأمن الغذائي .



من جانبه أشار مدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبدالله السياني الى أن الهدف الرئيسي للدورة يكمن في رفع كفاءة أعمال المكافحة الميدانية للجراد وهي من الدورات النوعية في مجال طوارئ الجراد لرفع الجاهزية لضمان نجاح تنفيذ حملات مكافحة الجراد الصحراوي عند انتشار الجراد والمساهمة في التقليل من الخسائر والأضرار الناجمة عن انتشار الجراد الصحراوي .



وأشار إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات لنقل التقنيات الحديثة للمشاركين من خلال تدريبهم على استخدام الأجهزة والمعدات في أعمال المسوح الميدانية والمكافحة، الى جانب التعريف بأوجه السلامة الصحية والبيئية التي يجب مراعاتها أثناء عملية مكافحة حشرات الجراد .



ولفت السياني الى أن الدورة ركزت على تغطية أوجه القصور لدى الفنيين الذين سبق مشاركتهم في تنفيذ حملات مكافحة للجراد من أجل رفع قدراتهم وتفادي الأخطاء خلال الحملات المستقبلية .. معتبرا أن التدريب عامل مهم لتأهيل الكوادر الفنية بما يعزز من جهود السيطرة السريعة على الجراد والحد من انتشاره ومكافحة البؤر التي تظهر في مناطق الإصابة والحد من المشكلة قبل تفاقمها باعتبار ان الجراد من الآفات النباتية التي تهدد المحاصيل الزراعية وتشكل خطورة على مصادر الأمن الغذائي .



الى ذلك استعرض مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي المهندس عادل الشيباني برنامج الدورة وما تضمنته على مدى ستة أيام من محاضرات نظرية وتطبيقية في مجال رصد ومكافحة الجراد والسيطرة على الانتشار المفاجئ للجراد وكيفية التعامل مع الأسراب المتحركة والأكثر خطورة على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي.



وأشار الى ان الدورة ركزت على تزويد المتدربين بمعارف ومعلومات حول كيفية تطبيق عمليات المكافحة للجراد بالطرق السليمة واستخدام الأجهزة والمعدات المخصصة والوصول للمنطقة المصابة وتجميع المعلومات وتخطيط المنطقة المصابة تمهيدا لتنفيذ أعمال الرش والمكافحة باستخدام المبيدات، إضافة الى إعداد الفنيين والمرشدين الزراعيين ليكونوا على أهبة الاستعداد لتنفيذ أعمال طوارئ الجراد والحد من انتشاره والتقليل من مخاطره وتهديداته على المحاصيل الزراعية.

سبأ