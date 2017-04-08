[08/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:
أتلفت الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين اليوم بصنعاء ألفين و985كرتوناً من السجائر المهربة بقيمة 225مليون ريال.
وخلال الإتلاف أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق زيد مطهر أن المصلحة لن تدخر جهداً لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاربة السلع المهربة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.. مشدداً على أهمية تضافر الجهود للحد من ظاهرة التهريب التي تكبد الدولة خسائر كبيرة .
وأشاد مطهر بجهود الأجهزة الأمنية و الجهات المختصة وفرق الرقابة الميدانية في ضبط السجائر المهربة والتي تأتي في إطار جهود مكافحة التهريب والحد من آثاره الكارثية على الاقتصاد الوطني.
حضر عملية الإتلاف عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.
سبأ