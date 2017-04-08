عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات السويدية توقف شخصين على خلفية حادثة الدهس بستوكهولم ستوكهولم - سبأ:

أوقفت السلطات السويدية، اليوم، رجلين يشتبه في تورطهما في عملية الدهس بواسطة شاحنة في شارع مكتظ بالناس وسط العاصمة ستوكهولم يوم أمس الجمعة.



وقالت متحدثة باسم النيابة العامة السويدية، إنه تم توقيف الرجل الأول "بشبهة ارتكاب جريمة قتل ذات طابع ارهابي"، دون أن توضح عما إذا كان الرجل هو سائق الشاحنة أم لا، أو أن له علاقة بالشخص الآخر الذي أعلنت أجهزة الشرطة توقيفه في مدينة /ميرستا/ الصغيرة الواقعة شمال العاصمة ستوكهولم عقب الهجوم لتطابق صفاته مع صورة نشرت للمشتبه به.



واوضحت المتحدثة أن التحقيقات جارية مع الشخصين الموقوفين لمعرفة مدى علاقتهما بالحادثة.



وكانت شاحنة ثقيلة قد اندفعت يوم أمس باتجاه المارة في الشارع التجاري الاكثر ازدحاما في وسط مدينة ستوكهولم ما أسفر عن مقتل اربعة أشخاص واصابة 15 آخرين .

سبأ [08/أبريل/2017]سبأ