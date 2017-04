Prendre l'assaut des sites des mercenaires à la zone d'Al-Tabat Al-Hamra'a



MARIB, 08 Avril (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont exécuté une opération de qualité prenant l'assaut des sites des mercenaires de l'agression US-saoudienne dans la zone d'Al-Tabat Al-Hamra'a à l'Est de la zone d'Al-Qatab au district de Nihm, faisant des morts et blessés parmi leurs rangs.



Une source militaire a indiqué à SABA, que un certain nombre des mercenaires ont été tués et blessés lors de l'opération, ajoutant que les mercenaires ont été obligés à prendre la fuite.



La source a noté qu'un véhicule militaire appartenant aux mercenaires a été détruit dans une embuscade tendue aux Monts d'Yam et son équipage a été tué.



AM



[08/أبريل/2017]SABA